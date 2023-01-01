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Хотите приобрести лекарственные препараты из Китая [ править ]

Хотите приобрести лекарственные препараты из Китая?

Китайская аптека «Yin-He» поставляет свою продукцию в Россию через официального партнера «Серебряная река», и является дистрибьютором концерна, который объединяет в себе несколько фармацевтических заводов, производящих лекарственные препараты. Каждый завод оснащен собственной лабораторией, которая специализируется на исследованиях, разработках и производстве уникальных лекарств и биологически активных добавок из натуральных составляющих компонентов.

В каталоге аптеки представлены оригинальные китайские БАДы, препараты традиционной медицины, лекарственные средства и продукты функционального питания. В аптеке работает команда китайских врачей, имеющих большой опыт в традиционной китайской медицине, кроме того, они участвуют в разработке препаратов и помогают покупателям с их выбором, исходя из индивидуального случая. В том случае, если вас интересует [китайская аптека], то здесь Вы непременно найдете то, что искали!

Каталог продукции аптеки

Китайская аптека делает основной акцент на производство качественной натуральной продукции и ее правильное применение. Именно здесь работают квалифицированные фармацевты, которые помогают покупателям выбрать нужные средства и консультируют относительно их приема. Среди широкого ассортимента представленной продукции необходимо отметить следующее:

• Капсулы Ючжу. • Регенерал. • Гель от простатита. • Красный сахар. • Мазь от варикоза. • Глазные капли Минму. • Порошок гриба Линчжи. • Капуста кале. • Мазь от обморожения. • Назальные капли Ринофреш. • Тян Чан Тун. • Кордицепс императорский.

Вся продукция произведена из лекарственных растений, и в ней гармонично сочетаются современные технологии и традиционная китайская рецептура. Данные лекарственные препараты можно применять для общего оздоровления, профилактики различных заболеваний и улучшения качества жизни.

Преимущества китайской аптеки

Аптека предлагает своим покупателям самые лучшие лечебные и профилактические продукты, изготовленные из растительного и экологически чистого сырья. Они изготавливаются по традиционным китайским рецептам с полным соблюдением всех требуемых норм. На заводах-изготовителях успешно сочетаются древние рецепты и современные фармацевтические технологии, поэтому благодаря предлагаемым препаратам можно надолго сохранить здоровье, молодость и красоту!